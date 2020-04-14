الخارجية: تسيير رحلة جوية استثنائية لاعادة العراقيين من الامارات على متنها 198 مواطنا

2020/04/14 | 16:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، اليوم الثلاثاء، عن تسيير رحلة استثنائية لاعادة العراقيين من الامارات على متنها 198 مواطنا.

وقال الصحاف في بيان صحفي تلقت "الغد برس" إنه "بتوجيه مباشر من وزير الخارجية محمد علي الحكيم، سفارتنا في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي وبالتنسيق مع الخطوط الجوّية العراقيّة تستحصل موافقة السلطات الإماراتـيّة وتسيّر رحلة جوّية استثنائـيّة لإعادة العراقيّين العالقين في الإمارات، وعلى متنها نحو 198 مواطناً".

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