مصرف الرافدين يوقف استيفاء القروض مؤقتا من القطاع الخاص

2020/04/14 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر مصرف الرافدين يوم الثلاثاء تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة على المقترضين لمدة شهرين .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم، انه وفي ظل الازمة الصحية التي يتعرض لها العراق جراء تفشي فايروس كورونا وإسهامًا من المصرف تجاه زبائنه الكرام وشعورا بالمسؤولية المهنية والاجتماعية في هذا الظرف الاستثنائي الحساس وخصوصًا اصحاب القطاع الخاص كونهم الفئة الأكثر تضررا نتيجة توقف أعمالهم فقد تقرر تأجيل استقطاع قروض القطاع الخاص لمدة شهرين واعتبارا من ٢٠٢٠/٣/١ ولغاية ٢٠٢٠/٤/٣٠ والقروض المشمولة بالتأجيل هي

١- قروض البناء

٢- قروض بسماية / موظفين / مواطنين

٣- قروض السيارات / موظفين / مواطنين

٤- قروض المشاريع الصغيرة

٥- قروض الفنانين

٦- قروض تمويل البحوث العلمية

٧- قروض انفجار الكرادة

٨- قروض حريق الشورجة

٩- القروض التجارية .

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