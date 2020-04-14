المالكي يهنئ الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة

2020/04/14 | 16:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة قدم القيادي في دولة القانون ونائب رئيس الجمهورية “نوري كامل المالكي” التهاني الى الايزيديين بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”, وجاء فيه “نقدم تهانينا الى اخواننا الايزيديين من ابناء هذا الوطن بمناسبة حلول راس السنة الدينية الايزيدية (سري سالي)، التي تمر علينا اليوم …

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