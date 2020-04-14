2020/04/14 | 16:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة الاتحاد الاسلامي لـ/ نينا / : الكتل الكردية تعد ورقة تفاوضية وسنجتمع مع الكاظمي تلفزيونيا نهاية الاسبوع الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 16:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الاتحاد الاسلامي لـ/ نينا / : الكتل الكردية تعد ورقة تفاوضية وسنجتمع مع الكاظمي تلفزيونيا نهاية الاسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الاتحاد الاسلامي لـ/ نينا / : الكتل الكردية تعد ورقة تفاوضية وسنجتمع مع الكاظمي تلفزيونيا نهاية الاسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).