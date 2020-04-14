الحشد الشعبي يطلق عملية في الأنبار ضد عناصر داعش

2020/04/14 | 16:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، إطلاق عملية عسكرية في محافظة الأنبار غربي البلاد، ضد عناصر تنظيم "داعش" الوهابي....

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