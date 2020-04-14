اربيل تعلن استئناف العمل باضخم مشروع في

2020/04/14 | 16:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طريق 150 متر في اربيل

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