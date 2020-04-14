أسر 5 عناصر سوريين في ليبيا وارتفاع عدد القتلى إلى 190

2020/04/14 | 16:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قوات المشير “خليفة حفتر” الليبية، إنها تمكنت مؤخراً، من أسر 5 عناصر سوريين، كانوا من ضمن المقاتلين الذين جندتهم #تركيا بغرض القتال على جبهات العاصمة #طرابلس، دعماً لقوات “حكومة الوفاق” المدعومة من أنقرة.ووصل…

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