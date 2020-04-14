منفذ البوكمال… توقُّف دخول الشاحنات العراقية إلى سوريا

2020/04/14 | 16:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقَّف دخول شاحنات البضائع العراقية إلى سوريا عبر منفذ البوكمال، في وقت تراجع دخول الشاحنات السورية إلى العراق، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد.ونقلت صحيفة (الوطن) عن مصدر في معبر البوكمال قوله إن…

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