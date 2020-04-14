في العراق.. “كورونا” يتسبب بتأجيل حصاد الحنطة والشعير

2020/04/14 | 16:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل معظم سكان العالم في انقطاع عن روتينهم اليومي، بسبب حظر التجول وإغلاق للدوائر والمؤسسات التعليمية، فضلاً عن المحال غير الضرورية، بسبب تفشي فيروس “#كورونا”.وفرضت إجراءات مشددة على متاجر الخضار والمواد الغذائية بوصفها ضرورة…

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