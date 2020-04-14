الادعاء العام السويسري يكشف تفاصيل عراقي ساعد بتجنيد وتهريب منتسبين للالتحاق بـ”داعش”

2020/04/14 | 16:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف الادعاء العام السويسري، تفاصيلًا عن عراقي مقيم في سويسرا عمل على تجنيد وارسال مقاتلين في “داعش”.وقالمكتب المدعي العام السويسري، أن المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات لرجل عراقي موقوف منذ مايو 2017، بتجنيد منتسبين وتهريبهم للالتحاق بتنظيم “داعش”.وأشار بيان صدر عن مكتب المدعي العام، إلى أن “المشتبه به كان يشغل […]

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