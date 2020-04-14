تسجيل أقل حصيلة لكورونا في إسبانيا منذ العشرين من آذار الماضي

2020/04/14 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الاسبانية، ان البلاد اجتازت مرحلة ذروة الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة الأسباني سلفادور ايلا في تصريح، ان التركيز ينصب في الوقت الراهن، على ما أطلق عليه ثني منحنى الإصابات، والسعي لمزيد من الخفض في إعدادها، مبينا ان حصيلة الساعات الأربع والعشرين الماضية وعلى الرغم من تسجيل ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبع وسبعين إصابة خلالها، فأنها تعتبر الأقل في يوم واحد منذ العشرين من آذار الماضي، إضافة إلى تناقص إعداد الوفيات المسجلة.

وجاء تصريح الوزير الأسباني متزامنا مع إعلان السلطات تخفيف بعض القيود التي سبق وأن فرضتها مع بدء تفشي وباء كورونا، وإعادة النشاط لعدد من القطاعات ذات الأهمية الأكبر في الحياة اليومية.

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