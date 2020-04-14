المرشدي : الكتل السياسية لن تتخلى عن المحاصصة في حكومة الكاظمي

2020/04/14 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو تيار الحكمة أسعد المرشدي ان الكتل السياسية لن تغادر المحاصصة التي بنيت عليها مصالحها منذ العام الفين وثلاثة خشية فقدان مكاسبها في سدة الحكم.

وقال المرشدي في تصريح إن جميع الكتل ترفض المرشحين الذين تشعر ان لهم نوع من الاستقلالية والشجاعة لمقاومة طلباتها وتعمل على فرض هيمنتها على رئيس الوزراء المكلف أيا كان.

وأوضح المرشدي ان منصب رئيس الوزراء سياسي يتعامل مع الداخل والخارج ويجب ان يتم وضع شخصية لها اطلاع بالمجتمع الدولي وسياسته وعلى دراية بالأوضاع الاقليمية والدولية على حد سواء.

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