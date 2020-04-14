الحوار_المتمدن #قاسم_حسن_محاجنة - قاسم حسن محاجنة - إعلام أعلام الشَلَوْلَوْ..!!

2020/04/14 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_حسن_محاجنة بعد أن اكتشف اللواء عبد العاطي ، علاجاً للإيدز وهو طبق الكُفتة ( وفي لهجتنا بفتح الكاف)، وهو العلاج الذي قضى على الايدز قضاءً تاماَ، مُبرما ونهائيا ، أطلّ علينا جمهرةٌ من "العلماء" النوابغ ، والذين شاركوا العالم فرحتهم ، بالكشف العظيم ، وللحقيقة فقط ، فهي عدة كشوفات علمية مُبهرة وباهرة ومُبَهّرة (من البهار طبعا)، ستقضي على الكورونا في المهد .أحد هؤلاء العظماء ، تحدث عن وصفة علاجية ، هي المني و......

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