سائرون: لن نصوت على بقاء أي وزير في حكومة عبدالمهدي

2020/04/14 | 16:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي وحكومته (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد النائب عن تحالف سائرون، جواد الموسوي، أن تحالفه لن يصوت على تمرير أي وزير من الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي، في حال إعادة ترشيحها في كابينة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.

قال الموسوي في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "كابينة المستقيل عادل عبد المهدي يجب أن لا تشرك نفسها بأي طريقة في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، كونها أخذت فرصتها الكاملة ولم تحقق أي إنجاز ملموس، والجميع يقر بهذا الشيء".

أضاف الموسوي "لن نصوت على أي شخصية شغلت منصبًا وزاريًا في حكومة عبد المهدي".

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