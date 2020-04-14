بالصور.. شاب يحاول الانتحار من اعلى خزان باب الشرقي والدفاع المدني يتدخل

2020/04/14 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انقاذ شابا حاول الانتحار من اعلى خزاب باب الشرقي وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”فرق انقاذ الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة على محاولة انتحار شاب بعد صعوده اعلى خزان ماء منطقة الباب الشرقي ساحة الطيران تحديداً”.واضاف، ان”الشاب اقدم من […]

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