2020/04/14 | 16:59 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلث الكادر الطبي المتعامل مع كورونا في بريطانيا "أصيب به"! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 16:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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