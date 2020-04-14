وزارة الصحة تبدي تخوفا شديدا من رفع حظر التجوال في العراق

2020/04/14 | 17:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أبدت وزارة الصحة والبيئة العراقية تخوفها من تفشي فيروس كورونا نتيجة كسر حظر التجوال بالعاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي لل ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء إنه “لدينا تخوف جدا من تفشي فيروس كورونا خلال هذه الفترة نتيجة كسر حظر التجوال في بعض مناطق العاصمة بغداد وعدد من المحافظات […]

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