شركة “وتد” واحتكار “هيئة تحرير الشام” سوق الوقود في إدلب

2020/04/14 | 17:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني الأهالي في محافظة #إدلب من ارتفاع أسعار المحروقات، رغم انخفاضها بشكل عام في مناطق #شرق_الفرات و #ريف_حلب_الشمالي، وذلك تزامناً مع هبوط أسعار النفط عالمياً، ووصول سعر البرميل إلى 22 دولاراً.“محمد العمر” وهو سائق…

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