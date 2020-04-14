بالصور: بلا أحضان أو قُبل.. مسنان يحتفلان بعيد زواجهما الـ50 بـ”مسك الأيادي” تحت أجهزة التنفس الاصطناعي

2020/04/14 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في أجواء مليئة بالحب، احتفل زوجان ايطاليان عجوزان، بعيد زواجهما الخمسين، في حفل اقتصر على مسك أيدي بعضهما وبحضور الكوادر الطبية حولهم، فيما يستعد الزوجان للخروج من غرفة العناية المركزة بعد انتصارهما على فيروس كورونا، بحسب صحيفة ديلي ميل.وكان الزوجان العجوزان احتفلا بالذكرى الخمسين لزواجهما في غرفة العناية الفائقة بعد ترتيب […]

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