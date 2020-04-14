السعودية تؤكد أن اتفاق أوبك+ يهدف لتحقيق التوازن والاستقرار في السوق

2020/04/14 | 17:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي أكد يوم الثلاثاء على أن اتفاق أوبك+ الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بشأن خفض إمدادات النفط هو امتداد لمساعي المملكة السابقة لتحقيق التوازن والاستقرار في السوق.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة بأوبك+، يوم الأحد على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار في ظل جائحة كورونا في اتفاق غير مسبوق قد يشهد خفضا للإمدادات العالمية بما يصل إلى 20 بالمئة.

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