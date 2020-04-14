بغداد اليوم تنشر المحضر التحقيقي مع قائد عمليات الانبار اللواء ناصر الغنام

2020/04/14 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، محضر المجلس التحقيقي بحق قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، وضابط من قيادة عمليات الانبار يحمل رتبة مقدم، بتهم تتعلق بالفساد.

وجاء في قرار المحضر التحقيقي، "مفاتحة امانة السر العام في وزارة الدفاع لغرض تشكيل مجلس تحقیقی بحق مديرية الفحص والقبول و لقيامها بتنظيم تقرير حول فحص او الاحتياطية المشتراة من الأسواق المحلية لصالح قيادة عمليات الانبار بصورة مغايرة للحقيقة على ان يشترك فيه ممثل عن مديرية الاستخبارات العسكرية وارسال لجنة من المديرية من الضباط المهندسين والاختصاصيين لاعادة فحص العجلات موضوعة البحث، واستحصال الموافقات على نقل العميد محمد حسن حسن مدير قسم استخبارات وامن قيادة عمليات الانبار الى امرة المديرية العامة لشؤون المحاربين لمضي ثلاث سنوات على وجوده في المنصب وعدم قيامه بواجباته بصورة صحيحة".

كما قرر المجلس، "استحصال الموافقات على نقل العميد الركن عبد مسلم حسين رئيس أركان قيادة عمليات الانبار الى امرة المديرية العامة لشؤون المحاربين لعدم قيامه بواجباته بصورة صحيحة، واستحصال الموافقة على نقل العميد الركن داود سلمان خلف أمر لواء مغاوير قيادة عمليات الانبار الى وحدات المقر العام وعدم اشغاله مناصب القيادة والامرة لضعف مستوى أدائه، واستحصال الموافقات على تشكيل لجنة مشتركة من قيادة القوات البرية ومديرية الاستخبارات العسكرية لتدقيق جميع مفاصل عمل قيادة عمليات الانبار وتزويد رئاسة اركان الجيش بالنتائج، وتشكيل مجلس تحقيقي عن كيفية قيام اللواء الركن ناصر احمد غنام بالاعتداء على كل من العريف منتظر محسن عذاب وجندي اول عباس ماجد كريم وحسب المعلومات المثبته بكتاب مديرية الاستخبارات العسكرية، وتشكيل مجلس تحقيقي عن كيفية محاولة اجبار النقيب محمد ماجد عبد الله امر فصيل تصليح فوج حماية قيادة عمليات الانبار التوقيع على قوائم لمواد تصليح عدد من العجلات بالرغم من عدم شرائها من الأسواق المحلية، وتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على مصير النقيب خالد احمد غنام سيما أنه ورد في افادة اللواء الركن ناصر احمد غنام أنه قد سافر خارج العراق، واعادة النقيب داود احمد غنام الى قيادة فق 17 وحسب السباقات والأوامر العسكرية وانهاء تواجده في قيادة عمليات الانبار".

في ادناه تفاصيل الاتهامات الكاملة ونتائج التحقيق بشأنها.

وكان رئيس اركان الجيش، الفريق أول الركن عثمان الغانمي وجه، بإحالة قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، وضابط من قيادة عمليات الانبار يحمل رتبة مقدم، إلى المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بالفساد.

وجاء في كتاب صادر عن الغانمي، الى رئيس المحكمة العسكرية الأولى، أنه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا، نحيل اليكم المتهمين (اللواء الركن، ناصر أحمد غنام داود- قيادة عمليات الانبار)، و(المقدم سمير عايد حمادي- قيادة عمليات الانبار)، لإجراء محاكمتهم وفق المواد المؤشرة ازاء كل منهما، ومن قبل المحكمة العسكرية".

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