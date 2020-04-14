ارتفاع قياسي لوفيات كورونا في بريطانيا

2020/04/14 | 17:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن مسؤولون بريطانيون، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في مستشفيات البلاد، تجاوز 11 ألف حالة".وأضاف المسؤولون "تم تسجيل 744 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 11 ألفاً و5 حالات". ولفتوا إلى أن "بين الضحايا الـ744، لم يكن لدى 58 شخصا منهم أي أمراض مزمنة وأعمارهم تراوحت بين 38 و96 عاما".

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