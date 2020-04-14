بالوثيقة.. بابل تعد قوائم بموظفي الصحة والداخلية لمنحهم اراضٍ سكنية

2020/04/14 | 17:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحصلت "كلكامش برس" اليوم الثلاثاء، على وثيقتين صادرتين من محافظ بابل، حسن منديل، تتضمن توجيها لدائرة صحة بابل وقيادة الشرطة لغرض اعداد قائمة باسماء منتسبيها المشمولين بقطع الاراضي.وبحسب الوثيقة يأتي ذلك "تثمينا للجهود المبذولة من قبل كوادركم الخدمية، نسبنا تخصيص قطع اراضي سكنية لهم، نرجو إعداد قوائم بأسماء كوادركم لتدقيقها على ان يكون غير مستفيد مسبقا".

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