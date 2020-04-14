النصيحة عند ابن سلمان جريمة

2020/04/14 | 17:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يحكى أن رجلا فقيرا سافر بحثا عن رزقه، وبعد تعب سنوات تمكن من جمع بعض مال، وقرر العودة الى الديار، وفي طريق عودته، التقى رجلا حكيما، يبيع النصائح، النصيحة بجمل، ومع أن الرجل لا يملك سوى ثلاث جمال، إلا أنه قرر شراء النصائح بها، لعلمه أنها قد تنزله منزلا أرفع إن كانت […]

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