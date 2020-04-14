علماء مصريون يقتربون من إنتاج دواء لفيروس كورونا

2020/04/14 | 17:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت نقابة المهن العلمية في مصر، عن إنجاز قرابة 75% من خطة إنتاج دواء مصري، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الماضي.وأوضحت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة نقابية برئاسة نقيب المهن العلمية عبد الستار المليجي، وعضوية رئيس شعبة العلوم الطبية ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة التحاليل الطبية، بالتعاون […]

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