2020/04/14 | 17:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يشيد بأماكن الحجر الصحي في البصرة ويعدها جيدة جدا.. ويثمن دور خلية الأزمة والكوادر الصحية بالمحافظة في مواجهة فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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