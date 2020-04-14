السماح باستئناف تدريجي لعمل بعض المهن في سوريا

2020/04/14 | 17:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة السورية، على استئناف تدريجي للعمل في عدة مهن وحرف، توقف العمل بها بسبب الإجراءات الاحترازية تحسباً لانتشار فيروس كورونا الجديد.وأقر المجلس، السماح بإعادة العمل بمحلات ميكانيك #السيارات وصيانة الحصادات والآلات الزراعية، والحدادة،…

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