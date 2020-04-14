2020/04/14 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وصف النائب عن تحالف الفتح، حنين القدو، اليوم الثلاثاء، المباحثات التي تجريها الكتل السياسية بشأن التشكيلة الحكومية المرتقبة “تهميش” للمكونات الصغيرة، مندداً بما أسماه “دكتاتورية الديمقراطية”.وقال القدو في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “المناقشات التي تجري الان بين الكتل السياسية لتقاسم المناصب في السلطة التنفيذية تقوم بها الكتل والقوى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدو يتحدث عن مباحثات لتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة ويستنكر “تهميش” المكونات الصغيرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدو يتحدث عن مباحثات لتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة ويستنكر “تهميش” المكونات الصغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).