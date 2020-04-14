الصين تحذف أبحاثها عن “أصل كورونا” من الإنترنت !

2020/04/14 | 17:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت تقارير إعلامية أميركية أن السلطات الصينية تضيق الخناق على نشر الأبحاث الأكاديمية بشأن أصل وكيفية ظهور فيروس كورونا المستجد.ووفق المعطيات الأميركية، تضيق بكين الخناق على الأبحاث المتعلقة بالفيروس الخبيث، إذ تشير الوثائق الإعلامية إلى قيام كل من جامعة “فودان” وجامعة الصين لعلوم الأرض في ووهان، بحذف أبحاث عن أصل الفيروس من على موقعهما […]

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