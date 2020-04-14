صور.. قوةٌ إسرائيليةٌ تعبر الحدود مع لبنان

2020/04/14 | 17:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..‏عبرت جرافة عسكرية اسرائيلية برفقة قوة مشاة مؤلفة من 24 عنصرًا من القوات الاسرائيلي لبعض الوقت الى الأراضي اللبنانية ( المتحفظ عليها ) في “خلة المحافر” جنوبي بلدة العديسة ونصبوا خيمة بداخلها أجهزة.وعلى الفور، استنفر الجيش اللبناني واليونيفيل حتى انسحبت هذه القوة وعادت ادراجها وراء الجدار الاسمنتي.

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