2020/04/14 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها المتخذة لمراقبة حركة السوق وتطبيق قرار حظر التجوال، مشيرة إلى أن وعي المواطن بخطورة فيروس كورونا وتعاونه مع الأجهزة الأمنية ساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الوباء، فيما أعربت عن استعدادها لاستلام الملف الأمني في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقابلة.. شرطة بغداد : وعي المواطن أسهم في إنجاح حظر التجوال ونحذر من استغلال الاستثناءات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقابلة.. شرطة بغداد : وعي المواطن أسهم في إنجاح حظر التجوال ونحذر من استغلال الاستثناءات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).