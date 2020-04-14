نائب : من المعيب جدا ان يتم تطبيق مبدأ دكتاتورية الديمقراطية مع “تهميش واستبعاد” للاقليات

2020/04/14 | 17:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قال النائب حنين القدو عن تحالف “الفتح” ان تفاهمات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تخوضها المكونات الرئيسية الكبيرة في البلاد مع “تهميش واستبعاد” للاقليات.وقال القدو في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الثلاثاء اليوم ان “المناقشات التي تجري الان بين الكتل السياسية لتقاسم المناصب في السلطة التنفيذية تقوم بها الكتل والقوى السياسية الكبيرة […]

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