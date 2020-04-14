ميزة جديدة من فيسبوك.. تعرف عليها

2020/04/14 | 18:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأطلقت شركة فيسبوك، ميزة جديدة تُسمى “الوضع الهادئ” Quiet Mode لنظامي التشغيل أندرويد، وأي أو إس، التي تسمح للمستخدمين بكتم جميع الإشعارات في تطبيقها على الأجهزة المحمولة.وكانت فيسبوك قد بدأت في اختبار الميزة الجديدة الشهر الماضي، والآن أعلنت عن إطلاقها رسمياً، حيث ستصبح متاحة لمستخدمي نظام أي أوإس خلال الأسابيع التالية، ثم لمستخدمي […]

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