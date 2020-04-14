مليونا مصاب و120 ألف وفاة عالمياً بفيروس كورونا

2020/04/14 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… لامس عدد مصابي فيروس كورونا حول العالم المليونين، تعافى ما يقترب من ربعهم، فيما فاق عدد الوفيات اليوم الثلاثاء 120 ألفاً.وأسفر فيروس كورونا المستجد عن أكثر من 120 ألف وفاة في العالم، نحو 70% منها في أوروبا، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق إحصاء لفرانس برس الساعة 11,00 […]

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