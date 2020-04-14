مالك المطلبي.. قراءة في ذاكرة الكتابة

2020/04/14 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار عبد الغفار السامرائي “كتابة ايّ نصّ اسهل من قراءته”..هذا ما كتبه لي مالك المطلبي على الصفحة الاولى من كتابه المعنون (ذاكرة الكتابة حفريات في اللاوعي المهمل) وهو يهديني أياه..فأيّ مهمة صعبة وضعني أمامها وانا احاول الولوج الى عالم المطلبي حيث يحفر ذكرياته بعيون الطفل الذي كان والوعي الذي تكون عبر مسيرة […]

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