المالية النيابية تعلن عن خطة بديلة لتأمين رواتب الموظفين

2020/04/14 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المالية النيابية عن اعتمادها خطة بديلة عن الإيرادات النفطية لتأمين رواتب الموظفين بالكامل.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحافي إن انخفاض النفط أدى إلى انخفاض كبير في واردات العراق المالية، لاسيما أن أسعار الواردات النفطية الحالية غير كافية لتغطية الرواتب والمنح، مؤكدا أن اللجنة أعدت خطة للاعتماد على الإيرادات غير النفطية فضلاً عن تقليل النفقات.

من جانب آخر أشار الجبوري إلى العمل على تقديم تسهيلات مالية لقاطع الرصافة خاصة بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى جانب الإجراءات التي اتبعتها وزارة التخطيط مؤخرا لدعم وتمكين القطاع الخاص في مواجهة الأزمة.

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