الحكمة : القوى الشيعية خولت الكاظمي بصلاحية اختيار كابينته الوزارية وأكدت دعمها لحكومته

2020/04/14 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري تخويل القوى السياسية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بحرية اختيار كابينته الوزارية.

وقال الشمري في تغريدة على حسابه بتويتر، إن القوى السياسية الشيعية منحت الكاظمي صلاحية اختيار كابينته الوزارية شريطة الكفاءة والتخصص والنزاهة واكدت دعمها واسنادها للحكومة.

وأضاف، أنه من المؤمل أن تنتهي عملية تنقية الاسماء واختيارها في غضون عشرة أيام للتصويت عليها في مجلس النواب، مختتما تغريدته بهاشتاك العراق تبنيه الكفاءات.

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