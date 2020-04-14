إصابات جديدة بين المتعافين من كورونا بكورويا الجنوبية تثير مخاوف حول طبيعة العدوى

2020/04/14 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، عن تزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا بين المتعافين من المرض.

وأوضحت الوكالة ان خمسة وعشرين شخصا أصيبوا بالعدوى مرة أخرى، بعد ان كانوا قد تماثلوا للشفاء في وقت سابق، ليرتفع عدد الإصابات بين المتعافين إلى مئة وست عشرة حالة، بعد ان كانت الاعتقاد السابق يشير إلى اكتساب المتعافين مناعة ضد الفيروس.

من جهته رجح مدير مركز العلاج والوقاية جيونغ أيون غيونغ، ان تكون تلك الحالات غير ناجمة عن انتقال الفيروس من مرضى اخرين، بل من خلال عودة النشاط للفيروسات الخاملة في أجسام المتعافين.

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