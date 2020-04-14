العنفُ المنزليّ في ظلّ الحجر الصحّي

2020/04/14 | 18:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت غالبية الحكومات حول العالم، في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 (فايروس #كورونا)، الحجر الصحي على المواطنين الذي يلزمهم البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، لمنع تفشي المرض.ورغم نجاح الحجر بتقليص أعداد الإصابات بالفيروس،…

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