الصحة العالمية: لا لقاح لكورونا قبل عام.. ولم نصل للذروة بعد

2020/04/14 | 18:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من أن بريطانيا وتركيا تشهدان ارتفاعا بإصابات فيروس كورونا “كوفيد-19”.وتوقعت الصحة العالمية، على لسان المتحدثة باسمها، ألا يتم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قبل 12 شهرا، مؤكدة: “لم نصل بعد إلى ذروة الوباء”.وأضافت أن 90% من إصابات كورونا مصدرها أوروبا والولايات المتحدة، وأن 90% من إصابات […]

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