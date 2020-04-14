اللويزي: تخصيصات الإعمار لا تتناسب مع حجم الدمار في الموصل

2020/04/14 | 18:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، اليوم الثلاثاء، أن التخصيصات المالية لإعمار مدينة الموصل لا تتناسب مع حجم الدمار الذي لحق بالمدينة.وقال اللويزي في تصريح صحفي إن "هنالك أسباب عدة حالت دون تسريع عجلة الإعمار في الموصل، منها الصراعات السياسية التي انعكست على أداء الحكومة المحلية، وقلة التخصيصات المالية حيث أن الأموال المخصصة لإعمار الموصل لا تتناسب مع حجم الدمار الذي لحق بها".وأضاف "بعد تسلم نجم الجبوري منصب المحافظ وإلغاء مجلس المحافظة أصبح هنالك نوعاً من الاستقرار السياسي وبدأت حركة الإعمار إلا أنها ضعيفة بسبب قلة الأموال".ولفت إلى أن "هناك إعمار للمحال التجارية والأسواق والمباني من قبل الأهالي بينما المنشآت الحكومية والمواقع الأثرية إلى الآن لم يتم إعمارها".وتابع اللويزي "وزارة التخطيط قدرت الأموال المخمنة لإعمار الموصل بـ80 مليار دولار، في حين 1% من هذه الأموال لم تتوفر"، مبيناً أن "الوقف السني وضع حجر الأساس لبناء جامع النبي يونس".واشار الى أن "منظمة اليونسكو أعلنت في الإعلام أنها ستساهم ببناء منارة الحدباء، إلا أنه إلى الآن لم يتم بناءها".واعرب اللويزي عن أمله بأن "تكون هناك حركة عمرانية كبيرة في الموصل في ظل المحافظ الحالي".

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