خبير قانوني: العدالة

2020/04/14 | 18:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانتقد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، الية المشمولين بمقترح العفو الخاص عن السجناء الذي قدمه رئيس الورزاء المستقيل عادل عبد المهدي إلى رئاسة الجمهورية، تحت ذريعة جهود مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا "غياب" العدالة عن آلية الشمول بالعفو الرئاسي.وقال التميمي في ملاحظاته القانونية التي اطلعت عليها "كلكامش برس" انه "بعد موافقة رئيس الجمهورية على مقترح العفو الخاص وشروع وزارة العدل بإعداد القوائم الخاصة بالمشمولين بغية إرسالها لرئيس الجمهورية مرة أخرى، وهذا سيأخذ وقتاً طويلاً لان القوائم يجب أن تشمل الاسم والمادة القانونية ومدة الحكم مع نسخة من قرار الحكم".واضاف "لم يسبق في العراق ان صدر عفو خاص بهذه الطريقة باستثناء عام 1994 حيث أصدر النظام آنذاك عفواً خاصاً لمن اكمل دورة ايمانية في حينها ولم يتأخر إطلاق السراح أكثر من يومين".وتابع التميمي "نلاحظ عدم العدالة بهذا العفو فهو من ناحية يستثني جرائم الفساد المالي ثم يعود ويشمل الاختلاس وسرقة أموال الدولة في المواد 315 وما بعدها و444 فقرة 11 من قانون العقوبات العراقي، بعد تسديد المبالغ".واكد ان "العفو شمل القليل جدا من الجنح والمحكومين اقل من سنة، ومن شملهم من الجنايات اشترط إكمال نصف المحكومية كشرط أساس لإطلاق سراحهم وهذا مستحيل لان الحد الفاصل بين هذا العفو الخاص والعفو العام رقم 27 لعام 2016 قريب ولم يكمل كل محكوم بجناية نصف مدة محكوميته، لهذا فلن يشمل منهم أحد على أرض الواقع".ونوه التميمي في ختام ملاحظاته القانونية بالقول "هذا العفو لن يحدث أثرا واعتقد جاء إرضاء شكليا لمطالبات المنظمات الدولية لمواجهة كورونا دون إحداث تغيير في السجون المكتظة".

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