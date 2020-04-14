شفق نيوز تدخل مركز مرضى كورونا في كركوك.. وهذا ما تم رصده (صور وفيديو)

2020/04/14 | 18:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعرب مرضى مصابون بفيروس كورونا في محافظة كركوك يوم الثلاثاء عن ارتياحهم للجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الصحية لتأمين كل ما يحتاجونه من رعاية في طريق الشفاء من الوباء.

ودخلت عدسة كاميرا شفق نيوز إلى المركز الصحي الخاص بمعالجة مرضى كورونا في الحي الصناعي بمدينة كركوك.

وأمكن مشاهدة توزيع المرضى بالفيروس كل واحد في غرفة مستقلة، حيث يتم توفير كل ما يحتاجونه من قبل الكادر الطبي والصحي المشرف عليهم.

وقال أحد المرضى باللغة الكوردية لشفق نيوز طالباً عدم ذكر اسمه إن المركز الصحي يقدم لهم الرعاية المطلوبة من حيث توفير كل ما يحتوجه.

وأضاف أن المركز يقدم لهم وجبات غذائية متكاملة للمساعدة في زيادة مناعة الجسم لمحاربة الفيروس.

وخلال تفقد أحد كوادر الصحة لغرفة مريض، نصحه بوضع الكمامة الواقية حتى في حال شفائه من المرض، على اعتبار أن المرء قد يصاب بالفيروس مجدداً.

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