تعافي اربعة مصابين بفيروس كورونا في اربيل

2020/04/14 | 18:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن تعافي اربعة مصابين بفيروس كورونا المستجد.

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