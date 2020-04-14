عضو بلجنة الصحة النيابية يقترح موعداً قريباً لرفع حظر التجوال الوقائي

2020/04/14 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

توقع عضو لجنة الصحة البرلمانية، النائب جواد الموسوي، الثلاثاء 14-4-2020، موعدا جديدا لرفع حظر التجوال الوقائي خوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال جواد الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البلاد لاتزال في خطر بسبب فيروس كورونا، ولم يتغير شي حتى الآن في هذا المسار".

وأضاف الموسوي، أن "رفع حظر التجوال حاليا اجراء مبكر، وسنبقى على الاجراءات الوقائية من اجل الحفاظ على النتائج لاطول فترة ممكنة"، معرباً عن أمله أن "رفع حظر التجوال جزئيا في الاول من شهر شهر رمضان اي بعد عشرة ايام، ولكن بشكل مقيد".

وكان عضو خلية الازمة الحكومية في العراق، مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الامير، قد كشف أمس الإثنين (13 نيسان 2020) عن موعد اصدار الخلية قرارا بشأن تمديد حظر التجوال الحالي الذي يستمر حتى 18 نيسان الجاري او إلغائه.

وقال عبد الأمير، لـ(بغداد اليوم)، ان "رفع حظر التجوال بعد انتهاء الحظر الحالي في 18 نيسان جزئياً او كلياً في المحافظات والمناطق التي توقف فيها تسجيل إصابات بكورونا، يعتمد على الحالة الوبائية، وكل شيء متوقع، ولا يمكن اعطاء اي موقف، فنحن لا نعرف بمستقبل الموقف الوبائي".

وبين ان "رفع الحظر جزئياً او كلياً في المحافظات التي توقف فيها تسجيل إصابات بكورونا، من صلاحيات المحافظ، بعد تقييم الوضع الصحي مع مدير الصحة في المحافظة".

وفي وقت سابق، كشف وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي، عن وجود توجه لم يحسم او يصدر فيه قرار بعد بتقليل ساعات حظر التجوال الحالية والبالغة 24 ساعة قبل او اثناء شهر رمضان فيما تحدث عن مشكلة واضحة قد تحبط أية مساعي لتحويله من كلي الى جزئي.

وقال علاوي بمقابلة متلفزة "اعتقد ان العراقيين سيضطرون للبقاء ببيوتهم والالتزام بالحظر طوال شهر رمضان ايضاً".واضاف: "حالياً لدينا مراجعة وربما يحدث تعديل في حظر التجوال الشامل وتقلل ساعاته خلال رمضان والامر لم يصدر به قرار حتى الان ويخضع لمراجعة مستمرة والهدف تقليل معاناة الناس".وعن شهر رمضان واجراءات الحظر، قال علاي: "ربما يصدر قرار جديد يراعي خصوصية رمضان ويسمح برفع الحظر الشامل لعدة ساعات فقط، وسيكون التحرك من خلاله داخل المناطق فقط ولا يسمح لاحد بالخروج منها خشية حصول تجمعات بشرية داخلها وخارجها وان حصلت فالأمر خطير للغاية".

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