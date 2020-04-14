بالفيديو.. زملاء أحد كوادر الصحة يستقبلونه بالرقص والاهازيج بعد شفائه من كورونا

2020/04/14 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اُستقبل، محمد عبد السادة، أحد كوادر مدينة الطب، في بغداد، بالأهازيج والرقص، من زملائه، بعد تما...





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