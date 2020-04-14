التجارة العراقية تبحث آلية تسديد ومطابقة المستحقات المالية لمطاحن القطاع الخاص

2020/04/14 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة، الثلاثاء، بحثها آلية تسديد ومطابقة مستحقات مطاحن القطاع الخاص من أجور دعم إنتاج الطحين.

وتم بحث الالية في إجتماع خاص ضم مدير عام الشركة والأقسام المعنية بالمطابقة والحسابات المالية لتحديد آلية تسديد مستحقات مطاحن القطاع الخاص في بغداد والمحافظات المتعلقة بإنتاج الحصص والوجبات السابقة.

ونقل بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" عن مدير عام الشركة، رياض فاخر الهاشمي، قوله إنه "تم توجيه ملاكات الشركة خلال الاجتماع كذلك بالعمل على إنجاز المعاملات الخاصة بأجور الدعم خلال فترة محددة".

وأكد الهاشمي، بحسب البيان، على "التزام الشركة بمبدأ الشفافية والتعاون الإيجابي مع المطاحن الأهلية؛ كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تشغيل المطاحن وترتبط بعقد إنتاج الطحين المبرم بين الطرفين".

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