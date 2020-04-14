2020/04/14 | 18:13 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يكلف قطاع الطيران العالمي 314 مليار دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/14 | 18:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يكلف قطاع الطيران العالمي 314 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يكلف قطاع الطيران العالمي 314 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).