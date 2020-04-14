تماثل 4 حالات اصابة بكورونا للشفاء في اربيل

2020/04/14 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل اعلنت مديرية صحة اربيل ، اليوم الثلاثاء، تماثل 4 حالات اصابة من فيروس كورونا للشفاء.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”4 حالات اصابة بكورونا تماثلت للشفاء التام بعد تلقي العلاج الضروري”، مبينة ان”الحالات غادرت المستشفى”.واضافت، ان”حالات الشفاء في اربيل وصلت 78 حالة”.انتهى7

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