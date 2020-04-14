ما حقيقة إصابة مساعدة منى زكي بكورونا؟

2020/04/14 | 18:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….جدل كبير أثير حول الفنانة المصرية، منى زكي، وأسرة مسلسلها الجديد “تقاطع طرق”، في ظل ما تردد عن إصابة مساعدتها بفيروس كورونا واختلاطها بالعاملين بالمسلسل طيلة الأيام الماضية.وقررت أسرة المسلسل حسم المسألة بشكل نهائي منعاً للجدل الحادث.وتم إصدار بيان نشرته منى زكي عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، أكدت فيه أنه لا […]

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